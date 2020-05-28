«Счастье в глазах»: Юлия Меньшова в трендовых широких джинсах объявилась с мужем на даче

Юлия Меньшова в свои 50 лет не боится говорить о возрасте. Она заверяет, что лишь недавно обрела гармонию с собой. При этом порой артистка все-же начинает все анализировать, как и все женщины. Но для поклонников телеведущая является примером и вдохновением. Она много путешествует, хорошо выглядит и демонстрирует идиллию в браке с Игорем Гординым. А сын и дочка звездной пары растут не менее талантливыми, чем их родители.

Недавно Юлия хвасталась ремонтом и обстановкой на своей даче. Именно там она проводит дни в самоизоляции. Но с наступлением мая ее потянуло на свежий воздух. Накануне артистка отправилась осматривать окрестности возле своего загородного гнездышка. Женщина вышла на поляну с одуванчиками и сделала несколько фото, позируя в стильном наряде. Меньшова предстала в трендовых широких джинсах, футболке с принтом и толстовке из денима на молнии. У нее получился монохромный look. Звезду обнимал супруг, облаченный в горчичное поло.

Телеведущая осталась в восторге от пейзажей, но ее отдых омрачили комары. Поклонникам редко удается увидеть артистку с мужем, поэтому фото у них вызвало особый интерес. «Вы счастливы! Вместе это главное», «Даже на природе идеальная укладка! Юля, вы чудесная!», «Как же солнечно и ярко-желто», «Какая красота», «Счастье в глазах», «Какая вы стильная», — прокомментировали пост подписчики. «Юлия! У меня тоже на даче сохранилась такая же джинсовая кофта. Лет 20 ей уже точно», — отметила одна из поклонниц. «И у меня она на даче „живет“», — призналась Меньшова.