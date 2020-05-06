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«Счастлива быть твоей женой»: Меньшова призналась мужу в любви в день его рождения

Дочь 78-летней Веры Алентовой дала понять, что считает себя абсолютно счастливой женщиной.

«Счастлива быть твоей женой»: Меньшова призналась мужу в любви в день его рождения
Юлия Меньшова (Фото: Globallookpress.com)

Соведущая Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» на Первом канале поделилась откровениями с верными почитателями. Юлия Меньшова не забыла поздравить мужа с юбилеем, отметив, что в условиях пандемии они вынуждены праздновать это событие без пышного застолья, строго по-домашнему.

По словам актрисы, когда она только познакомилась с будущим супругом, то даже не могла представить, что  их семейная жизнь будет наполнена не только совместными радостями и горестями, но и другими испытаниями, которые они преодолеют вместе.

Дочка 78-летней Веры Алентовой дала понять, что только рядом с любимым человеком она научилась усмирять свойственный ей максимализм. Меньшова стала подмечать резкость собственных суждений, существующих на контрасте с мудростью и великодушием ее второй половинки. Именно благодаря Игорю наследница именитой фамилии узнала, что такое внутренний покой.

При всем при этом Юлия подметила, что ее супруг всегда с легкостью находил общий язык с детьми. В браке с Гординым телеведущая родила двоих наследников: сына Андрея, ему 22 года и дочку Таисию, в мае девочке исполнится семнадцать лет. Зять Владимира Меньшова всегда старался уделять внимание отпрыскам, делая все для того, чтобы они чувствовали его поддержку и внимание.

«Я счастлива быть твоей женой. Я люблю тебя бесконечно!» — отметила телеведущая, признавшись в чувствах к мужу.

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