«Весенний образ»: Меньшова в платье-рубашке лимонного цвета восхитила имидж-стилиста

Юлия Меньшова активно ведет страницы в соцсетях. Телеведущая и актриса рассказывает о своей семейной жизни, путешествиях и рабочих моментах. Поклонники также с интересом следят за ее образами. 50-летняя артистка предпочитает женственные и яркие наряды. Ранее она признавалась, что стала заставлять себя надевать юбки вместо удобных, но не таких женственных джинс и брюк.

С приходом весны Юлия предстала в броском образе. Она не удержалась и сделала несколько фото на работе. Женщина позировала в легком платье-рубашке длины ниже колен. Наряд лимонного цвета оттенил загорелую кожу телеведущей. Она также сделала акцент на талии с помощью ремня в тон туфлям. Нежный макияж и объемная прическа дополнили повседневный образ. Меньшова с удовольствием попозировала на камеру.

«Весна идет, весне — дорогу», — восхитилась Яна Чурикова. Поклонники тоже одарили артистку комплиментами. «Какая нежность! Какая прелесть», «Как солнышко», — стали писать подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила look звезды имидж-стилист Лариса Тимиярева.

«Легкий, весенний образ Юлии Меньшовой в классическом стиле и модном цвете весенне-летнего сезона 2020 — солнечный свет. Очень светлый и нежный оттенок желтого. Платье-рубашка в тренде не первый сезон, как и рукава буфы до запястья и только укрепляют свои позиции. Обувь и ремень в едином нюдовом цвете и фактуре, что прекрасно сочетающиеся с платьем и придающие образу целостности. Элегантный и одновременно легкий образ «Леди на отдыхе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.