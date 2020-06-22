«Прям вау!»: Нетребко в ярком платье и с апельсиновой сумкой восхитила дизайнера

Оперная дива успела не только выступить в Дрездене, но и показать несколько модных луков.

Анна Нетребко наконец-то вырвалась на свободу. После трех месяцев, которые она провела в Вене в самоизоляции, певица вернулась к гастролям. Первым городом, который она посетила с мужем Юсифом Эйвазовым, стал немецкий Дрезден. Там супруги дали три концерта. А в свободное время они осматривали достопримечательности.

Во время одной из прогулок компанию Анне составила чета Малининых. Тогда оперная дива всех поразили своим умением комбинировать вещи. С легкой шифоновой туникой в горох она надела белые брюки и бархатные ботильоны.

А на прогулке со своими старыми знакомыми артистка предстала в костюме в бельевом стиле. Перед отъездом Нетребко вновь вышла в свет. На очередной встрече она появилась в летящем платье с декольте. Пестрый наряд она дополнила босоножками с клепками и апельсиновой сумкой на цепочке.

«После карантина особенно приятно увидеть знакомые лица!» — призналась звезда.

Некоторые поклонники в очередной раз поразились тому, как постройнела певица. А другие пришли в восторг от ее наряда. «И все таки вы красавица! И муж подтянулся за вами», «Платье огонь», «Какая стройная», — стали писать подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил аутфит Анны дизайнер Сергей Никулин.

«Очень все лаконично, все здорово. То ли у многих наших звезд и селебрити появился хороший вкус, то ли просто планеты сошлись. В общем, по цветовой гамме потрясающий комплект. Все такое пестрое, яркое, но при этом все так лаконично смотрится, настолько гармонично. Даже если бы наша героиня добавила черную сумку под эту историю, то все бы разлетелось. Именно такие яркие кислотные цвета тут подошли. Тут прям вау! Мне все нравится, особенно фасон, как героиня все подобрала. Тонко анфлюражно получилось. На нюансиках сыграла, даже ничего менять не хочется», — высказался эксперт.

Он добавил, что кислотные оттенки вернулись из 90-х. Эта тенденция ближайшие два-три года еще будет присутствовать на подиумах. Никулин особенно оценил пестрый френч с разными принтами. «Ну очень красиво и достойно! Прям 10 из 10», — заключил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».