«Девочки, меняем образ»: Бабкина вслед за Нетребко облачилась в шифоновое платье в горох

Надежда Бабкина не так давно вернулась к работе. Певице пришлось почти месяц пробыть в больнице. Она перенесла воспаление легких, вызванное коронавирусом. Когда артистка впервые появилась на публике после излечения, многие поразились тому, как хорошо она выглядит. Как позже поведала 70-летняя телеведущая, из-за стресса она сильно похудела. Женщину поклонники заподозрили в пластике, но она заверила, что ничего с собой не делала.

Но теперь Бабкина вновь окунулась с головой в работу. Певица вернулась на свое место ведущей в шоу «Модный приговор». Она с радостью помогает разбирать образы героинь и сама блистает в женственных аутфитах. На новом фото артистка решила похвастаться очередным образом. Надежда Георгиевна обновила прическу, сделав ее короче и выпрямив пряди. Также она облачилась в шифоновое платье синего цвета с трендовым гороховым принтом. Акцент на талии она сделала с помощью тонкого пояса. Завершили лук алые туфли-лодочки в тон помаде.

«Девочки, меняем образ, я начала с себя! Помчалась на «Модный», — объявила звезда.

Подобный образ недавно показала Анна Нетребко. Она тоже облачилась в шифоновое платье в горох и сделала акцент на талии. Поклонники оценили ее имидж. Многие сошлись во мнении, что певица стала выглядеть моложе. «Хоть верь, хоть не верь, но какое-то волшебство. Я в феврале болела, не знаю чем, до сих пор очухаться не могу, а тут красотка Надя, как с картинки», «Да, красавица, но до чего же вы все после операций похожи! Куклы Барби. Куда-то исчезает, уплывает ваш тот образ…» — прокомментировали пост подписчики.