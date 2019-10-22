Стилист Сергей Никулин назвал «аляпистый» пиджак Утяшевой «трендовым»

Ляйсан Утяшева не так давно призналась, что смогла похудеть. После вторых родов спортсменка долго находила отговорки, чтобы не работать над фигурой, но все же взяла себя в руки. С помощью спорта и правильного питания бывшая гимнастка похудела на 12 килограммов, вернувшись в форму. Ко всему прочему, она сменила цвет волос и все чаще посещает светские мероприятия. На днях она даже вышла в свет Павлом Волей.

Своим главным женским оружием Ляйсан смело может называть свои длинные и стройные ноги. Она об этом знает и все время подчеркивает достоинства короткими платьями или мини-юбками. А накануне телеведущая собиралась посетить показа дизайнера Игоря Чапурина. Она для этого облачилась в черные колготки с туфлями и водолазку в тон. Образ total black Утяшева разбавила ярким пиджаком с принтом, который можно носить, как платье.

«Дорогой друг, не могу налюбоваться на этот крутой модный пиджак! Знаю, у тебя сегодня показ. Я тоже собиралась, но меня вызвали срочно на съемку, поэтому еду на съемку, но в твоем крутом новом пиджаке. Удачи тебе!», — высказалась спортсменка.

Поклонники всегда восторженно отзываются о нарядах звезды. На этот раз портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение эксперта о «луке» Утяшевой.

«Она одета в очень трендовую и актуальную вещь, на сколько аляпистой она бы ни была. Так как сейчас очень актуален художник Раймонд Петтибон, поэтому и такой „мусорный“ принт, такое буйство цветов, буйство оттенков, фактур в одном материале. На нашей героине очень трендовый пиджак, поэтому вопроса идет ли он ей — нет. В плане тенденции, элемента гардероба, он очень актуален», — пояснил стилист Сергей Никулин.

При этом эксперт не стал скрывать, что Утяшевой не стоит носить аляпистые вещи. По его мнению, пиджак на ней сидит не совсем идеально.

А вам понравился наряд телеведущей?