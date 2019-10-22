Звездный стиль

Стилист Сергей Никулин назвал «аляпистый» пиджак Утяшевой «трендовым»

Спортсменка выбрала яркий образ для съемки.

Стилист Сергей Никулин назвал «аляпистый» пиджак Утяшевой «трендовым»
Ляйсан Утяшева. фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева не так давно призналась, что смогла похудеть. После вторых родов спортсменка долго находила отговорки, чтобы не работать над фигурой, но все же взяла себя в руки. С помощью спорта и правильного питания бывшая гимнастка похудела на 12 килограммов, вернувшись в форму. Ко всему прочему, она сменила цвет волос и все чаще посещает светские мероприятия. На днях она даже вышла в свет Павлом Волей.

Своим главным женским оружием Ляйсан смело может называть свои длинные и стройные ноги. Она об этом знает и все время подчеркивает достоинства короткими платьями или мини-юбками. А накануне телеведущая собиралась посетить показа дизайнера Игоря Чапурина. Она для этого облачилась в черные колготки с туфлями и водолазку в тон. Образ total black Утяшева разбавила ярким пиджаком с принтом, который можно носить, как платье.

«Дорогой друг, не могу налюбоваться на этот крутой модный пиджак! Знаю, у тебя сегодня показ. Я тоже собиралась, но меня вызвали срочно на съемку, поэтому еду на съемку, но в твоем крутом новом пиджаке. Удачи тебе!», — высказалась спортсменка.

Ляйсан Утяшева в дизайнерском пиджаке. фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Поклонники всегда восторженно отзываются о нарядах звезды. На этот раз портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение эксперта о «луке» Утяшевой.

«Она одета в очень трендовую и актуальную вещь, на сколько аляпистой она бы ни была. Так как сейчас очень актуален художник Раймонд Петтибон, поэтому и такой „мусорный“ принт, такое буйство цветов, буйство оттенков, фактур в одном материале. На нашей героине очень трендовый пиджак, поэтому вопроса идет ли он ей — нет. В плане тенденции, элемента гардероба, он очень актуален», — пояснил стилист Сергей Никулин.

При этом эксперт не стал скрывать, что Утяшевой не стоит носить аляпистые вещи. По его мнению, пиджак на ней сидит не совсем идеально.

А вам понравился наряд телеведущей?

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Звездный стильЛейсан Утяшевамода и стильМодные тренды
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Стилист Сергей Никулин назвал «аляпистый» пиджак Утяшевой «трендовым»
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