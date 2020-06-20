Звезду видно сразу: Анна Нетребко в розовом костюме в пижамном стиле встретилась с друзьями

Оперная дива после концерта в Дрездене успела прогуляться с мужем и старыми знакомыми.

Анна Нетребко переживала, что из-за карантина были отменены ее концерты. Три месяца она не покидала Вену, где живет с семьей. Послабления карантина в Австрии начались в мае. Она прогнозировала, что вернется на сцену лишь осенью, но радостное событие произошло уже в июне. Оперная дива со своим мужем Юсифом Эйвазовым отправилась на гастроли. Первым городом, который они посетили, стал Дрезден.

Нетребко три раза выступила с мужем в местной опере. На сцене она блистала в пышном платье с открытыми руками. Ее зрителями стали даже Александр Малинин со своей женой и дочкой. В свободное время певица гуляла и осматривала местные достопримечательности. Она с мужем даже успела побывать в саксонском замке. А после последнего концерта в немецком городе супруги увиделись с друзьями.

На встрече Нетребко появилась в розовом костюме в пижамном стиле. Она накинула поверх серый кардиган. завершили образ голубые ботильоны и белая сумка-клатч. Оперная дива собрала волосы, открыв лицо. А Юсиф выбрал темный total look.

«Вроде бы этот кошмар с пандемией начинает затихать, мы снова начали выступать и наконец можем увидеть снова наших дорогих друзей , обнять их и сказать им как мы соскучились. Пусть этот кошмар снова не повторяется», — высказался муж звезды.

Поклонники восхитились образом артистки. Нетребко для многих давно стала иконой стиля. «Анна, ты великолепна, как всегда», «Прекрасное возвращение в большую Оперу!», «Какие вы красивые, к поцелуям манящие, такие летящие», «Анна богиня», — прокомментировали пост подписчики.