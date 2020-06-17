«Наряды девочек очень гармоничны»: Анастасия Костенко одела дочерей в одной цветовой гамме

Жена Дмитрия Тарасова решила переехать вслед за возлюбленным, чтобы находится рядом с ним. Первыми кадрами своей поездки она поделилась в соцсети.

Анастасия Костенко уже два года живет в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Девушка долгое время подвергалась травле, так как против нее ополчились фанаты Ольги Бузовой. Они были уверены, что модель разрушила брак телеведущей и спортсмена.

Теперь у звезды телестройки новые отношения, а Анастасия подарила своему избраннику двоих детей. У них подрастают дочки: Милана и Ева. Но после завершения карантина футболист уехал на сборы в Казань. Многие стали переживать за пару, которая вынуждена жить в разлуке, но жена Тарасова поспешила переехать вслед за возлюбленным.

Накануне Костенко поделилась снимками из вокзала в Казани. Она предстала в белых бриджах и олимпийке пастельного оттенка. Светлые кроссовки с серебристым отблеском дополнили комфортный аутфтит. Девушка держала на руках младшую наследницу, которая сидела в специальном рюкзаке. Она была облачена в белоснежный костюм. А ее сестра Милана в белом платье с принтом держала маму за руку.

«Я очень люблю поезд, очень. Но с детками это сложно. По крайней мере, с двумя маленькими. Все время была на страже и самый сок был, когда обе дочки хотели меня одновременно обнять (а полки для этого узкие). Спать вальтом было лучшее решение», — рассказала молодая мама.

Поклонники восхитились Анастасией. Многие поразились тому, как она похудела после родов. Другие отметили, что никогда не видели такую стильную семью. Девушка дочек одела в одной цветовой гамме. Для портала Teleprogramma.pro оценила образ жены Тарасова стилист Марина Корабель.

«У Анастасии прекрасная фигура, и она молода. Поэтому ей очень хорошо в этом костюме пастельного розового цвета. Он прекрасно подчеркивает силуэт ее стройных ног. А акцентный принт на олимпийке придает образу экстравагантности. И модные серебристые кроссовки отлично вписываются в образ. А еще наряды девочек очень гармоничны с образом Анастасии», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.