«Уже настоящая леди»: Костенко запечатлелась с подросшей сестрой в день ее рождения

Анастасия Костенко запечатлелась с подросшей сестрой в день ее рождения. Младшей родственнице модели Диане 9 июня исполнилось 16 лет. Неоднократно супруга полузащитника Дмитрия Тарасова рассказывала аудитории, что выросла в большой семье: помимо Дианы у Насти есть сестра Дарина (в марте девочке отметила семилетие), а также брат Виктор. Дети у мамы Насти появились уже во втором браке, однако это не мешает Насте воспринимать сестер и брата как родных.

9 июня Диане стукнуло 16. В честь этого мама двоих детей поспешила поздравить родственницу: она вручила родственнице охапку красивых шаров и пообещала всегда быть рядом.

«Опирайся только на свои знания и себя в целом (не только на экзаменах). Ты у меня девочка сердобольная, поэтому желаю тебе всего самого-самого, а главное — здоровья. И всем твоим близким и их близким!!!» — написала Настя.

Комментаторы же присоединились к поздравлениям и подметили: в скором времени Диана догонит старшую сестру по росту и популярности. «Уже настоящая леди», «Какие вы красивые», «Вы обе чудесны, но совсем разные», «Хотим коллективное фото со всеми сестрами и братом», «Диану целуйте в щеку!» — написали они.