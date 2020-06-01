«Прости, Оля»: возлюбленный Бузовой показал, на что потратил миллион рублей

Блогер Дава признался, что в последний весенний день поднимал себе настроение, покупками в ЦУМе. Для своей избранницы он тоже купил подарок — бриллианты.

Ольга Бузова уже почти год счастлива в отношения с Давидом Манукяном, также известным как Дава. Телеведущая долго искала новую любовь после развода с Дмитрием Тарасовым. По ее словам, она не ожидала, что снова влюбиться и это будет блогер с миллионами подписчиков. Пара живет вместе на съемной квартире. Однако уже в конце года они планируют заселиться в дорогостоящее жилье звезды, которое она начала облагораживать.

Бузова не скрывает, что очень много зарабатывает. Ее избранник не так популярен, как она, но тоже имеет приличный доход. 31 мая, как оказалось, Дава решил поднять себе настроение, поэтому отправился в ЦУМ, где спустил крупную сумму на брендовые вещи. Своими обновками он похвастался в соцсети.

«Я вчера себе настроение поднимал, как мог. И поднял! В общем, потратил миллион на покупки из ЦУМа! Купил себе Versace ( кроссовки), где-то тысяч 60–70 это стоит. Вот это крутка Balenciaga, Оль, прости пожалуйста, 93 тысячи рублей! Ну короче, тут просто… еще Balenciaga, и еще Balenciaga. Ребят, стоит все просто дорого, дохрена. В общем, дорого-богато», — похвастался блогер.

После этого Манукян стал примерять новые вещи. Он смог собрать look, который вместе с часами Rolex, стоит один миллион рублей. Больше всего ему понравился костюм радужной расцветки с шортами. Примечательно, что блогер не забыл про свою возлюбленную. «Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Любимая, тебя кое-что ждет!» — заявил он, держа в руках маленькую коробочку.

Поклонникам остается только гадать, свои деньги тратил Дава или своей избранницы. Также они с нетерпением ждут реакции Бузовой на подарок и хотят увидеть, что выбрал для нее возлюбленный колечку или сережки. К слову, Давид недавно приобрел автомобиль за 10 миллионов рублей, но пока предпочел его не показывать никому.