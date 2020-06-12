«В ступоре»: Костенко поделилась страхами, связанными с переездом в Казань

24-летняя модель Анастасия Костенко поделилась страхами, связанными с переездом в Казань. Напомним, в начале мая глава семейства Дмитрий Тарасов покинул близких и отправился в Татарстан, чтобы приступить к тренировкам в составе «Рубина». Своих девчонок полузащитник на время оставил в Москве, в надежде подготовить почву и перевезти жену с дочерьми в новый для них город.

В четверг, 11 июня, Анастасия обрадовала подписчиков: она вместе с Евой и Миланой едет к мужу. Разлука с любимым, которая с таким трудом давалась молодой матери, оказалась недолгой. Модель призналась: она очень боится сложностей, которые ждут ее на пути в Казань. Стартовать нужно будет уже через несколько дней, но полной готовности у Костенко пока нет.

«Я сейчас в ступоре, так как не понимаю, что нужно с собой взять для себя и деток на первые 2–3 месяца», — подметила она на личной странице в Instagram.

Главным же желанием Насти являются совместные прогулки на новом месте. Уже сейчас Костенко планирует, как покажет дочерям местные парки и самые красивые улочки.

«Новый опыт, новый город — это очень здорово», — подытожила она.