Алина Загитова признана иконой стиля среди олимпийцев

Очередная победа 18-летней российской фигуристки Алины Загитовой: ее признали иконой стиля среди олимпийских спортсменов. Опрос проводил Международный канал Olympic Channel, результаты были опубликованы на его официальных страницах в соцсетях. В финал вышли Загитова и американский фигурист Джонни Вейр. Россиянка победила в соотношении 62 к 38 процентам (на основе 3877 голосов).

Алина поблагодарила своих фанатов в Instagram за их голоса. Девушка сделала это на русском, английском и японском языках. Что касается Страны восходящего солнца, то там россиянка не только спортивный кумир, но и лицо косметического бренда. Помимо ряда рекламный контрактов, она является глобальным послом бренда спортивной одежды и обуви Puma. А совсем недавно девушка появилась на обложке майского номера российской версии журнала Cosmopolitan, в котором представила сразу несколько ярких спортивных образов.

Напомним, Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира 2019-го. Она вторая спортсменка в истории, покорившая все титулы в мировом фигурном катании. Полгода назад девушка объявила, что приостанавливает свою спортивную карьеру, однако при этом она остается в составе сборной России.