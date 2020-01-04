Загитова выпустила эксклюзивную линию косметики со своим именем

Правда, не в России, а в Японии.

Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова доказала, что сильна не только на льду, но и в бизнесе. С 1 января 2020 стартовала продажа ее собственной линии косметики, которую 17-летняя Олимпийская чемпионка разработала совместно с японской компанией Shiseido.

Особая лимитированная серия помады и теней сейчас продается в восточных странах: Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Тайланде и других, о чем юная спортсменка с радостью сообщила в Instagram. В России эти товары появятся в марте, потом бренд начнет продаваться в Китае.

«Я очень счастлива стать лицом новой линии косметики и хочу выразить большую благодарность всем, кто помог воплотить эту идею в жизнь», — пишет Алина.

Неудивительно, что японцы захотели сотрудничать с российской красавицей. В их стране звезды фигурного катания почитаются, словно небожители, а наши спортсмены всегда в лидерах мировых соревнований.

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Добавим, что ушедший 2019 год был не самым лучшим для Алины. На спортивном Олимпе у нее появилось множество талантливых конкуренток. В итоге Загитова заявила, что решила сделать перерыв в спортивной карьере и ушла кататься в ледовых шоу. Но никто не сможет сказать, что девушка сдала позиции, она ведь и так завоевала все титулы фигурного катания, которых только можно достичь в этом возрасте.