Алину Загитову и Евгению Медведеву включат в состав сборной России на следующий сезон

Почетный президент федерации фигурного катания России Валентин Писеев заявил, что золотая и серебряная медалистки Олимпиады в корейском Пхенчхане Алина Загитова и Евгения Медведева будут включены в состав сборной России на следующий сезон.

Как отметил Писеев, особых сюрпризов в составе сборной не будет. Кроме признанных звезд, в нем будут и молодые российские девушки, подопечные Этери Тутберидзе. Нашлось место в составе и чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой, сообщает РИА «Новости».

«Как можно не включать в состав Загитову? Она одна из сильнейших наших фигуристок, тем более, говоря о будущем, нужно помнить, что правила нашего вида спорта вскоре могут поменяться». Валентин Писеев

Отметим, что некоторые фанаты считают, что Загитова и Медведева уже не смогут вернуться на свой прежний уровень. В адрес спортсменок не раз звучали слова, что им надо закончить свою профессиональную карьеру. Якобы у молодых фигуристок более сложные программы. Загитова, кстати, уже заявила о приостановке карьеры. Это ее заявление прозвучало еще в декабре прошлого года. При этом она сейчас продолжает усиленные тренировки. Пока, правда, в домашних условиях. Заканчивать с большим спортом она не намерена. Нет планов повесить коньки на гвоздь и у Медведевой. Сейчас прославленная фигуристка находится в Японии и ждет, когда в стране восходящего солнца заработают катки.