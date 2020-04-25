«Как преобразилась!»: Муцениеце в белоснежном платье в пол блеснула в финале шоу «Голос»

Агата Муцениеце переживает трудное время. Она разводится со своим мужем Павлом Прилучным. Сначала пара хотела расстаться на дружеской ноте, но потом актер, находясь в алкогольном опьянении, выгнал супругу с детьми из дома. Девушка была шокирована случившемся, хоть и знала о внезапных приступах гнева своего экс-возлюбленного. Теперь она живет в свое квартире, а наследники по очереди гостят то у нее, то у отца.

Однако семейные проблемы никак не сказываются на работе Агаты. Хоть она и находится в самоизоляции, девушка продолжает сниматься в шоу «Голос. Дети», так как является соведущей Дмитрия Нагиева. Неделю назад она предстала в платье-комбинации телесного цвета. Казалось, что быть еще красивее невозможно. Однако для финала проекта актриса выбрала белоснежное платье-бюстье в пол с эффектном мерцания. Наряд с ниспадающими рукавами подчеркнул пышный бюст Муцениеце.

Более того, платье облегало ее точеную фигуру. Пышные локоны, макияж с акцентом на глазах и длинная серьга дополнили вечерний образ. Агата не скрывала, что нервничала. Она переживала за маленьких финалистов шоу. Но в итоге телеведущая прекрасно справилась со своей задачей. Поклонники были очарованы ее аутфитом. «Очень красивая. Глаз не оторвать», «Ох, люблю такие платья, сексуально», «Воуууу, так можно остановку сердца поймать, от такой красоты и милоты», «Какая же вы красивая», «Как преобразилась!», «Роскошная!», — прокомментировали фото пользователи Сети.

Домой звезда уже вернулась в джинсах и футболке. С приятной усталостью Муцениеце легла спать. А вот победителем «Голоса» стала девочка из команды Басты Олеся Казаченко, исполнившая песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».