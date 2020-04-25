Как развалилась казавшаяся идеальной актерская семья Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Одна за одной начали распадаться звездные семьи — образцовые, как казалось подписчикам их Инстаграмов, надежные, многодетные. Сначала жена рэпера Джигана подала на развод, теперь ждет освобождения от Павла Прилучного актриса и телеведущая Агата Муцениеце. История распада пары и внезапна, и ожидаема одновременно.

Окончен школьный роман

Романтическая история начиналась на съемках сериала «Закрытая школа» в конце 2010 года. Он — молодой, крутой и горячий парень из Казахстана, только поступил в ГИТИС, но уже стал звездой благодаря фильму «На игре». Она — красивая и эффектная блондинка из Латвии, на тот момент уже оканчивала ВГИК и известных ролей не имела. Расписались молодые люди в том же году, что и познакомились, Агата взяла фамилию мужа — да, по паспорту она Прилучная, а для съемок — Муцениеце. И вроде бы все шло как по маслу: в 2013 году родился сын Тимофей, через три года — дочь Мия. Пара постоянно появлялась вместе на премьерах и вечеринках, снималась в одних и тех же проектах («Геймеры», «Квест»), отдыхала с детьми на море — в общем, все было почти так же идеально, как у Джигана и Оксаны Самойловой. Жизнь с обложек глянцевых журналов — видимо, слишком правильная и приторная. Экспрессивный и вспыльчивый Павел устал от этого рая. И пару лет назад начали раздаваться тревожные звоночки.

Прилучный раз за разом попадал в хронику со странными для семейного человека поступками: то в стрип-клубе Новосибирска застукали (снимал одежду и кричал, что «почти не женат»), то уснул в машине соседки (!). Якобы Павел как продюсер готовил к выпуску новый проект, сильно уставал, не спал ночами и прилег в закрытую машину женщины, живущей в соседнем коттедже. Шокированная дама сняла странное поведение актера на телефон.

Семью начало штормить. Поползли слухи о разладе. Актеры разъехались, чтобы взять паузу. Потом сошлись и набили примирительные тату — обручальные кольца. Вместе навсегда. Павел якобы частенько забывал надевать свое, золотое, из загса. Но чернила на коже не помогли наладить мир в семье.

Накануне нового, 2019 года случилось событие совсем уж печальное: в коттеджный поселок Одинцовского района Подмосковья, где живет пара, приехала полиция. Тогда Агата первый раз призналась, что ревнивый муж поднимает на нее руку и не выпускает из дома. Прибывший наряд привел актера в чувство, однако фиксировать побои и писать заявление по старинной русской традиции Агата не стала. Уже тогда стало понятно, что обратной дороги нет.

После этого муж и жена начали практиковать раздельный отдых. Павел увез дочь на съемки в Пятигорск, Агата улетела с сыном на каникулы в Германию. А в конце 2019 года Муцениеце выложила видеоролик, где спросила мужа про роман с Дарьей Мороз (актер снимался с бывшей женой Константина Богомолова в сериале «Преступление» в Калининграде). То ли в шутку, то ли нет Павел ответил положительно — мол, да, было. В феврале этого года пара официально объявила о том, что расходится.

Побои, слезы, собаки

«Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше, — пообещал Прилучный в Инстаграме. — Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому!»

Эти красивые слова стали выглядеть еще трогательнее, после того как стало известно, что после объявления карантина пара вновь стала жить под одной крышей, последовав примеру Брюса Уиллиса и Деми Мур. Возникли даже надежды на то, что самоизоляция поможет семье решить проблемы и брак сохранится. Но вскоре все увидели в Инстаграме драматичное видео с плачущей Агатой, которая уверяла, что Павел ее бил, выкинул телефон из окна (запись велась с аккаунта мамы актрисы) и выгнал жену вместе с детьми из дома.

— Мне надоело прикрывать его зад, — заявила Муцениеце. — Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану (рэпер тоже разводится с женой на фоне злоупотребления алкоголем и наркотиками. — Ред.), как говорится.

Прилучный скандал никак не прокомментировал. Сложно понять, что стало спусковым крючком — едва ли это поступки Агаты, больше похожей на терпеливую прибалтийскую барышню, чем на мегеру. Возможно, она устала от выходок мужа. Возможно, он не справился с тяжелым семейным трудом. Возможно, самоизоляция довела конфликт до апогея. Так или иначе, Павел подчеркнуто игнорирует попытки СМИ узнать правду и каждый день выкладывает в Инстаграме ролики с любимыми собачками — стаффордширскими терьерами Валли и Тором. Теперь он проводит вечера в окружении бойцовых псов.

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ДОСЛОВНО

«Надо показать детям, что семья — это свет»

— Все, что сейчас происходит, для меня очень тяжело! — заявила Агата, которой сейчас непросто не только на личном, но и на профессиональном фронте — ей необходимо выдержать два прямых эфира детского «Голоса», в котором Муцениеце является соведущей (подробнее о проекте на стр. 9). — Конечно, признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс, и буду верить, что это спровоцирует только решение проблемы и далее все участники истории начнут новый и светлый путь! Я для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать. Моя задача сейчас — обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь — она про это, и любовь тоже.