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Звездный гость

Как развалилась казавшаяся идеальной актерская семья Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Вряд ли дело в эпидемии - такое было всегда.

Как развалилась казавшаяся идеальной актерская семья Павла Прилучного и Агаты Муцениеце
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Одна за одной начали распадаться звездные семьи — образцовые, как казалось подписчикам их Инстаграмов, надежные, многодетные. Сначала жена рэпера Джигана подала на развод, теперь ждет освобождения от Павла Прилучного актриса и телеведущая Агата Муцениеце. История распада пары и внезапна, и ожидаема одновременно.

Окончен школьный роман

Когда по телевизору показывали сериал «Закрытая школа», этой яркой парой любовалась вся страна. Фото
Когда по телевизору показывали сериал «Закрытая школа», этой яркой парой любовалась вся страна. Фото: кадр из фильма

Романтическая история начиналась на съемках сериала «Закрытая школа» в конце 2010 года. Он — молодой, крутой и горячий парень из Казахстана, только поступил в ГИТИС, но уже стал звездой благодаря фильму «На игре». Она — красивая и эффектная блондинка из Латвии, на тот момент уже оканчивала ВГИК и известных ролей не имела. Расписались молодые люди в том же году, что и познакомились, Агата взяла фамилию мужа — да, по паспорту она Прилучная, а для съемок — Муцениеце. И вроде бы все шло как по маслу: в 2013 году родился сын Тимофей, через три года — дочь Мия. Пара постоянно появлялась вместе на премьерах и вечеринках, снималась в одних и тех же проектах («Геймеры», «Квест»), отдыхала с детьми на море — в общем, все было почти так же идеально, как у Джигана и Оксаны Самойловой. Жизнь с обложек глянцевых журналов — видимо, слишком правильная и приторная. Экспрессивный и вспыльчивый Павел устал от этого рая. И пару лет назад начали раздаваться тревожные звоночки.

Прилучный раз за разом попадал в хронику со странными для семейного человека поступками: то в стрип-клубе Новосибирска застукали (снимал одежду и кричал, что «почти не женат»), то уснул в машине соседки (!). Якобы Павел как продюсер готовил к выпуску новый проект, сильно уставал, не спал ночами и прилег в закрытую машину женщины, живущей в соседнем коттедже. Шокированная дама сняла странное поведение актера на телефон.

Семью начало штормить. Поползли слухи о разладе. Актеры разъехались, чтобы взять паузу. Потом сошлись и набили примирительные тату — обручальные кольца. Вместе навсегда. Павел якобы частенько забывал надевать свое, золотое, из загса. Но чернила на коже не помогли наладить мир в семье.

Накануне нового, 2019 года случилось событие совсем уж печальное: в коттеджный поселок Одинцовского района Подмосковья, где живет пара, приехала полиция. Тогда Агата первый раз призналась, что ревнивый муж поднимает на нее руку и не выпускает из дома. Прибывший наряд привел актера в чувство, однако фиксировать побои и писать заявление по старинной русской традиции Агата не стала. Уже тогда стало понятно, что обратной дороги нет.

После этого муж и жена начали практиковать раздельный отдых. Павел увез дочь на съемки в Пятигорск, Агата улетела с сыном на каникулы в Германию. А в конце 2019 года Муцениеце выложила видеоролик, где спросила мужа про роман с Дарьей Мороз (актер снимался с бывшей женой Константина Богомолова в сериале «Преступление» в Калининграде). То ли в шутку, то ли нет Павел ответил положительно — мол, да, было. В феврале этого года пара официально объявила о том, что расходится.

Побои, слезы, собаки

Тимофею и Мии (на фото с мамой) сейчас, увы, не до улыбок - проблемы родителей всегда отражаются на детях. Фото
Тимофею и Мии (на фото с мамой) сейчас, увы, не до улыбок — проблемы родителей всегда отражаются на детях. Фото: Инстаграм

«Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может, еще и больше, — пообещал Прилучный в Инстаграме. — Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому!»

Эти красивые слова стали выглядеть еще трогательнее, после того как стало известно, что после объявления карантина пара вновь стала жить под одной крышей, последовав примеру Брюса Уиллиса и Деми Мур. Возникли даже надежды на то, что самоизоляция поможет семье решить проблемы и брак сохранится. Но вскоре все увидели в Инстаграме драматичное видео с плачущей Агатой, которая уверяла, что Павел ее бил, выкинул телефон из окна (запись велась с аккаунта мамы актрисы) и выгнал жену вместе с детьми из дома.

— Мне надоело прикрывать его зад, — заявила Муцениеце. — Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану (рэпер тоже разводится с женой на фоне злоупотребления алкоголем и наркотиками. — Ред.), как говорится.

Прилучный скандал никак не прокомментировал. Сложно понять, что стало спусковым крючком — едва ли это поступки Агаты, больше похожей на терпеливую прибалтийскую барышню, чем на мегеру. Возможно, она устала от выходок мужа. Возможно, он не справился с тяжелым семейным трудом. Возможно, самоизоляция довела конфликт до апогея. Так или иначе, Павел подчеркнуто игнорирует попытки СМИ узнать правду и каждый день выкладывает в Инстаграме ролики с любимыми собачками — стаффордширскими терьерами Валли и Тором. Теперь он проводит вечера в окружении бойцовых псов.

ДОСЛОВНО

«Надо показать детям, что семья — это свет»

— Все, что сейчас происходит, для меня очень тяжело! — заявила Агата, которой сейчас непросто не только на личном, но и на профессиональном фронте — ей необходимо выдержать два прямых эфира детского «Голоса», в котором Муцениеце является соведущей (подробнее о проекте на стр. 9). — Конечно, признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс, и буду верить, что это спровоцирует только решение проблемы и далее все участники истории начнут новый и светлый путь! Я для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать. Моя задача сейчас — обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь — она про это, и любовь тоже.

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