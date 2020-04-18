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«Невероятная!»: Агата Муцениеце в сверкающем платье-комбинации предстала на шоу «Голос»

Певица поделилась кадрами со съемок музыкального проекта.

«Невероятная!»: Агата Муцениеце в сверкающем платье-комбинации предстала на шоу «Голос»
Агата Муцениеце . фото: Кудрявов Борис "Комсомольская правда"

Агата Муцениеце переживает непростой период. Она рассталась со своим мужем Павлом Прилучным спустя почти девять лет брака. Сначала они планировали остаться друзьями, но потом актер выгнал супругу из дома с детьми. Теперь она живет в своей квартире. Враждовать с Павлом она не намерена, но им придется решить еще много вопросов перед тем, как им удастся развестись.

Последние месяцы Агата заставляла себя бегать по утрам. Она решила держать себя в форме. Однако из-за неприятного инцидента теперь актриса ютится в квартире, где даже просто делать физические упражнения не всегда удобно. Накануне она отправилась на съемки шоу «Голос. Дети». Она является соведущей Дмитрия Нагиева в этом сезоне. На сцене Муцениеце блистала в элегантном и сияющем платье-комбинации нежного-кремового цвета.

Глубокое декольте и туфли-лодочки дополнили образ. Также ведущей сделали объемную прическу и макияж с акцентом на глаза. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости. «Друзья, я всегда очень переживаю перед прямым эфиром. Поддержите меня, деток, голосуйте и пойте вместе с нами. Надеюсь мы все сегодня получим невероятное удовольствие», — делилась эмоциями Агата.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие постарались поддержать девушку. «Агата! Ну, что ты переживаешь? Платье — красивое! Туфли — шикарные! Душа — добрая! Все будет хорошо!», «Прекрасная женщина!! Верь в себя!», «Красавица, у тебя всё получится! Ты просто супер», «Очень красивая. Невероятная!», — прокомментировали пост подписчики.

Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata/

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