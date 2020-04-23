Поделили детей: Агата Муцениеце заботится о дочке, а Прилучный — о сыне

Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе прожили девять лет. У супругов возникали конфликты, но их расставание все равно для поклонников стало неожиданностью. Пара хотела мирно оформить развод, но без скандалов не обошлось. Несколько недель назад актер выгнал жену с детьми из дома, находясь в нетрезвом состоянии. Теперь Агата живет в своей квартире. Она привыкла к вспышкам гнева экс-возлюбленного, поэтому не держит на него зла. А недавно девушка передала ему детей.

больше по теме Агата Муцениеце отметилась в ярком свитере и лосинах, пока дети гостят у Прилучного Актриса занялась необычным для себя занятием.

Все выходные Прилучный готовил и развлекал семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию. Он баловал малышей то бургерами, то макаронами с сыром и даже устроил игры в войнушку. В это время Муцениеце в одиночестве коротала дни дома. Но накануне пока еще супруги поделили своих детей. Тимофей остался с папой, а вот Мия вернулась к маме. Девушка сразу строила дочери купание в ванне и запечатлела девочку на камеру.

Поклонники восхитились трогательными фото. Многие отметили, что у девочки черты лица, как у мамы. «Красотка. Очень на вас похожа, Агата!», «На маму похожа, хорошенькая», «Она взрослая стала», «Копия Агаты», — прокомментировали пост подписчики.

А в это время Прилучный играл с сыном. Ему пришла посылка с игрушками и едой для собак. Они принялись ее разбирать. Потом актер устроил наследнику поздний завтрак. Павел решил быть креативным, поэтому с помощью хлеба, яичницы, сосисок и кетчупа сделала портрет человека. Тимофею кулинарные изыски папы пришлись по душе.