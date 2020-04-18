«Висел без надобности»: Яна Рудковская в смокинге устроила танцы с сыном и мужем

Яна Рудковская всегда старалась иди в ногу со временем. Продюсер постоянно путешествует, посещает светские мероприятиях и блистает на показах мод. Но в марте жизнь светской львицы изменилась. Сначала она две недели пробыла на карантине после поездки в Париж, а потом вновь самоизолировалась уже по указу главы города Москвы. Жена Евгения Плющенко решила, что это время можно посвятить семье и развлечениям.

Теперь Яна не только хвастается изысканными завтраками, но также участвует в челленджах, устраивает импровизированные дефиле и снимает забавные ролики. Недавно продюсер сделала себе наряд из пледов. На этот раз она достала из своей гардеробной смокинг. Девушка оделась в одном стиле с мужем и сыном Сашей. Они дополни наряды солнцезащитными очками. Звездная семья устроила танцы под хит Little Big — Skibidi.

«Шёл 43 день карантина у меня и 27-й у парней! Не гоним, таких танцев ещё ни у кого не было! Вот думаю, когда бы я ещё и где свой смокинг так выгуляла? Лет 5 висел без надобности», — написала блондинка.

Многие восхились дружной семьей Яны. А некоторые подвергли критике хореографические способности светской львицы. «Да какие же вы позитивные молодцы!», «Мальчишки танцуют супер!», «Сразу видно активный образ жизни, не могут без движений!», «Вам очень идет смокинг!», «Слишком серьёзные лица и движения угловатые», — прокомментировали пост подписчики.