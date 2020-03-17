«Какая стройная»: 69-летняя Бабкина в эффектном платье с пайетками пришла к Урганту

Надежда Бабкина не только выступает на сцене, но и является экспертом на передаче «Модный приговор». 69-летняя артистка не перестает восхищать поклонников моложавой внешностью и стильными образами. Не так давно певица сделала челку, а на съемках она предстает то в ярких костюма, то в элегантных платьях. Она является бабушкой троих внуков, но это не мешает ей выглядеть модно и одеваться по последним тенденциям.

Так на съемки передачи «Вечерний Ургант» Бабкина пришла в апельсиновом жакете прямого кроя. Наряд оценил даже Александр Васильев, назвав певицу роскошной. Однако для самого эфира артистка переоделась в более нарядный аутфит. Она предстала перед публикой в платье миди свободного кроя с цветным стеклярусом и пайетками. Эффектный наряд Надежда Георгиевна дополнила черными лодочками и крупными сережками.

Объемная прическа и яркий макияж завершили look. Поклонники отметили, что артистка постройнела. Они восхитились ее внешним видом, а также необычным платьем. «Надежда, сногсшибательно выглядите, так молодо, так модно», «Платье — бомба», «Обалдеть! Какая красотка! Хочу-у-у такое платье», «Стройная, красивая и счастливая!», «Невероятно, какая стройная», «Вы, похоже, похудели?» — стали комментировать фото подписчики.

Однако Бабкина лишь заверила, что передача получилась знатная. Она также сообщила, что из-за коронавируса ее юбилейный концерт перенесен на неопределенный срок.