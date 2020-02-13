«Счастье в глазах»: 69-летняя Бабкина показала идиллию с возлюбленным в Майами

Певица проводит отпуск в в США в компании друзей и своего избранника.

Надежда Бабкина ранее состояла в браке, когда у нее родился сын Данила. Теперь певица уже трижды бабушка, но это не мешает ей строить отношения с молодым избранником. Уже не первый год артистка строит отношения с Евгением Гором. К слову, в столь зрелом возрасте артистка выглядит моложе многих своих ровесниц. Она продолжает выступать и гастролировать с концертами.

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Однако в феврале Бабкина отправилась в отпуск. Она провела время на побережье Майами. Там певица повстречала Стаса Михайлова, а накануне ей удалось провести романтический вечер в компании своего возлюбленного. На новом фото артистка предстала в блестящем мини-платье с глубоким декольте. Она сделала неброский макияж и объемную прическу. Загорела кожа звезды выделялась даже на фоне темного наряда.

69-летняя Надежда Георгиевна на одном из фото позировала со своим избранником. Они выглядели счастливыми. «Погостили с Женей у друзей и пора возвращаться домой. Вот такой красивый пейзаж провожал нас на Родину. Романтика!» — написала она.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Они также заметили, что артистка постройнела и похорошела. «Евгений молодец! Открытая, красивая улыбка! Бейсболка, футболка- полная гармония с пейзажем и отдыхом!», «Какая вы женственная», «Надежда молодая и красивая!», «Как вы прекрасно смотритесь», «Счастье в глазах», «Надежда! Как приятно вас видеть рядом с Евгением! Вы невероятно красивая пара!» — прокомментировали пост подписчики.