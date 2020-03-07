«Двоих или троих можно было бы»: Бабкина не прочь стать матерью еще раз

Надежда Бабкина не прочь стать матерью во второй раз. В этом она во всеуслышание откровенно призналась в передаче «Секрет на миллион».

Артистка рассказала, что неоднократно затрагивала эту тему в разговорах с неофициальным мужем Евгением Гором. Супруги сошлись на том, что самым оптимальным вариантом для них было бы усыновление, но сначала предстоит разобраться с некоторыми сложностями.

Бабкина призналась, что сейчас основная проблема в ее случае – отсутствие времени. Будучи моложе, Надежда не так часто общалась со старшим сыном, из-за чего очень жалеет.

Сейчас под опекой артистки множество детей из ансамбля «Русская песня». Организационные и семейные вопросы подшефных Бабкина решает самостоятельно.

«Многие вещи и житейские проблемы проходят через меня. Получается, я уже давно многодетная. Поэтому мы говорили и задались вопросом – а когда? Но вообще, двоих или троих детей можно было бы. Если бы мне не трепали нервы по жизни, то наверно, все было бы как у людей», — резюмировала она.