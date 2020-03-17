«Роскошная Наденька!»: постройневшая Бабкина в апельсиновом жакете восхитила Васильева

Артистка запечатлела себя в телецентре Останкино. Историк моды и ее соведущий по «Модному приговору» не остался в стороне.

Надежда Бабкина недавно откровенно пообщалась с Лерой Кудрявцевой. Артистка рассказала о своей личной жизни: как пережила измену первого мужа и почему не сыграла свадьбу с нынешним возлюбленным Евгением Гором. Несмотря на зрелый возраст, певица пышет энергией и может дать фору более молодым коллегам. Ко всему прочему, бабушка троих внуков умеет стильно одеваться. Она не перестает поражать поклонников то модной прической, то женственным образом.

Так накануне Бабкина поделилась кадром, сделанным в телецентре Останкино. Она записала видеосообщение поклонникам, когда приехала поучаствовать в съемках передачи «Вечерний Ургант». Артистка предстала блузке цвета фуксия и апельсиновом жакете прямого кроя. Наряд зрительно вытянул силуэт знаменитости. А я объемная прическа и яркий макияж дополни ее look. Надежда Георгиевна сообщила, что из-за сложившейся ситуации в мире и запрете проводить в Москве культурно-массовые мероприятия, ее юбилейный концерт, запланированный на 18 марта, перенесен на неопределенный срок.

Поклонники не были сильно расстроены. Они согласились, что лучше обезопасить себя от болезни. При этом многие восхитились образом певицы и отметили, что она стала выглядеть моложе. «Красотка! Так вы помолодели», «Отлично выглядите!!! Прямо девочка-девочка! Восхищение!», «Надя и правда похудела… наверное долго сидела на диете.. или стресс как у Лолки», «Вы прекрасно выглядите! Очень красивый жакет!», — прокомментировали пост подписчики. Согласился с ними и историк-моды Александр Васильев. «Роскошная Наденька!», — выразил он свое восхищение.