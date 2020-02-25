Сюрприз каждый день: Шейк вышла в свет в принтованных брюках клеш

Российская супермодель привлекла внимание ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале Александра Васильева. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники историк моды дал свою оценку внешности 34-летней Ирины Шейк, подметив, что знаменитость обладает неординарными данными.

Говоря о достоинствах фигуры манекенщицы, соведущий Эвелины Хромченко обратил внимание на ее гардероб. Так, историк моды подметил, что зачастую девушка отдает предпочтение провокационным нарядам. Васильев уточнил, что Шейк знает, как пользоваться своим главным козырем — эффектной внешностью и «божественными формами».

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При этом телеведущий подметил, что Ирине стоит избавиться от некоторых вещей в своем гардеробе, став более респектабельной дамой. В пример историк моды привел возлюбленную французского бизнесмена Антуана Арно — 37-летнюю Наталью Водянову. Соведущий Эвелины Хромченко надеется, что Шейк перестанет появляться на публике в нарядах с разрезами и декольте.

К слову, на личной страничке микроблога Ирина поделилась свежим снимком. В качестве повседневного образа в стиле Casual — на каждый день модель выбрала простой серый свитер с популярным мультипликационным персонажем — мышонком Джерри, а также принтованные брюки клеш, не забыв о солнцезащитных очках в модной пластиковой оправе.