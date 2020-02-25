Водянова отметилась на выставке в костюме от Стеллы Маккартни пастельного оттенка

37-летняя модель провела уикенд с детьми от Джастина Портмана - сыном Виктором и дочкой Невой.

Свой уикенд 37-летняя Наталья Водянова провела в компании старших отпрысков от британского аристократа Джастина Портмана: тринадцатилетней Невой и двенадцатилетним Виктором. Вместе с детьми манекенщица побывала в музее Лувра. По словам возлюбленной Антуана Арно, она получила большой заряд положительных эмоций, которых ей хватит на долгое время.

Примечательно, что первенец модели — восемнадцатилетний сын Лукас не составил компанию звездной маме. Юноша увлекается модой. Наследник Водяновой уже принимал участия в дефиле известных брендов, демонстрируя на подиуме эксклюзивные авторские наряды.

На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась свежим снимком. На выставку Наталья пришла в трендовом брючном костюме пастельного оттенка от модельера Стеллы Маккартни. Образ модели дополнил удлиненный жакет, который Водянова застегнула на все пуговицы, добавив наряду строгости.

Напомним, что у Натальи Водяновой также есть младшие дети от французского бизнесмена Антуана Арно: пятилетний Максим и трехлетний Роман. После новогодних праздников модель со своей семьей переехала в новую просторную квартиру. Помимо всего прочего, манекенщица подтвердила помолвку с избранником, который подарил ей заветное колечко.