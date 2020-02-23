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Ирина Шейк вышла с показа Missoni в вязаном платье-кардигане и легинсах

Топ-модель сопровождал ее менеджер Али Кавусси.

Ирина Шейк вышла с показа Missoni в вязаном платье-кардигане и легинсах
Ирина Шейк. Фото: Global look press.

Ирина Шейк после показа Missoni сезона осень-зима 2020/21 появилась на улице в уютном вязаном трикотажном комплекте. Компанию звезде составил ее менеджер Али Кавусси.

Звезда предпочла тонкое вязаное платье-кардиган по фигуре серого цвета с акцентом в зоне декольте. Леггинсы Ирина подобрала в тон карманам актуального карамельного цвета.

Сапоги звезда предпочла из замши черного цвета, уравновесив их кожаной сумкой. Завязав на ее ручке милый домашний шарфик, Шейк поставила в образе эффектную точку.

Отметим, что в последнее время модель все чаще стала появляться на городских улицах в комфортных нарядах, явно отдавая предпочтение удобству, чем красоте.

Напомним, ранее тренд на карамельный оттенок поддержала Ксения Собчак, надев на вечеринку кожаные брюки и сапоги этого цвета. 

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