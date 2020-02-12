«Уже не в моде»: Васильев посоветовал 46-летней Мироновой не носить джинсы на бедрах

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб 46-летней Марии Мироновой. При этом историк моды напомнил, что минувшей осенью актриса из комедийного фильма Клима Шипенко «Холоп» родила второго ребенка — сына Федора.

По словам соведущего Эвелины Хромченко, сегодня отношение к беременности и родам совершенно иное, чем было еще десять лет назад. Васильев подметил, что теперь всех, кто старше двадцати шести лет, не называют так уничижительно — старородящие. Обзавестись потомством, как говорит Васильев, можно в любое время, если на то есть желание. И все благодаря современной медицине.

«Я лично ничего плохого в этом не вижу. Поздравляю Машу. И могу сказать, что выглядит она для своего возраста просто превосходно: молодо, свежо, ее главный козырь — замечательная фигура. Ровесницы вполне могут брать с нее пример. Все вещи Марию очень омолаживают, она выбирает правильную одежду, обувь и аксессуары», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Телеведущий уточнил, что в гардеробе Марии немало вещей светлых тонов. Светло-бежевая и белая гамма, как считает Васильев, ее очень молодит. Миронову можно увидеть в джинсах, брюках и в куртке-косухе.