«Стильная и яркая»: Литвинова дополнила брюки палаццо «ультрамодными» ботинками

Рената Литвинова в свой день рождения была сбита машиной. К счастью, актриса сильно не пострадала. Ей наложили швы на подбородок, а на ноге остались синяки. Артистке неприятный инцидент не помешал вскоре отпраздновать 53-летие с друзьями. Она давно известная своим особым чувством стиля, поэтому в такой особенный день артистка блистала в черном мини-платье и на каблуках.

Как известно, Рената любит ретро стиль. Она часто носит прическу с волнами, а ее наряды отличаются утонченностью. Порой вдохновение актриса черпает в Париже. На новом фото она позирует на улице в свободных брюках и причудливой яркой блузке с принтом из тонкой ткани, которая парила на ветру. На этот раз Литвинова сделала прическу с мокрым эффектом и дополнила образ солнцезащитными очками с массивной оправой.

Поклонники восхитились нарядом звезды. Они привыкли видеть ее в платьях и костюмах, а этот образ стал для них чем-то новым. Специально для портала Teleprogramma.pro оценила look актрисы профессиональный имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Стильная и яркая Рената! Как всегда, выбрала неординарный наряд — брюки палаццо и яркую блузку с леопардовым принтом в красном прочтении. Также она сделала аксессуары главным фаворитом данного образа — это очки и ультрамодные лаковые ботинки. Такой драматический смелый наряд. Мне он пришелся по душе. Эта актриса всегда выбирает что-то с изюминкой. У нее все наряды таковыми являются», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.