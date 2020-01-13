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Рената Литвинова показала пострадавшую в аварии ногу

В день 53-летия звезда попала в ДТП на пешеходном переходе.

Рената Литвинова показала пострадавшую в аварии ногу
Рената Литвинова. Фото Global look press.

Рената Литвинова прямо в день своего 53-летия попала в ДТП. На пешеходном переходе на звезду наехал автомобиль, за рулем которого находилась девушка. К счастью, серьезных травм актриса и режиссер не получила.

У Литвиновой пострадала рука, нога и подбородок, который даже пришлось зашить. После оказания первой помощи актрису отпустили домой праздновать день рождения.

Ксения Собчак, которая оказалась на празднике в числе приглашенных показала кадры, на которых видно, что Рената находится в отличном расположении духа и явно не мучается от боли.

Однако на ноге, которая обнажилась из-под короткой юбки, заметны огромные синяки. Литвинова с печалью взирает на них, но все же улыбается.

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Ксения СобчакЛитвинова личная жизньЛитвинова новостиРената Литвинова
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Рената Литвинова показала пострадавшую в аварии ногу
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