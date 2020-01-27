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Рената Литвинова не будет подавать в суд на сбившую ее автомобилистку

Как отметила актриса, больше всего ее расстроило, что девушка даже не извинилась.

Рената Литвинова не будет подавать в суд на сбившую ее автомобилистку
Литвинова восстановилась после ДТП/http://globallookpress.com/

Актриса Рената Литвинова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не собирается подавать в суд на автомобилистку, которая несколько недель назад сбила ее в центре столицы. Звезда в свой день рождения совершала пробежку, когда случился неприятный инцидент.

«По законодательству эта дама должна была остаться на месте происшествия, но она почему-то уехала. Даже не извинилась передо мной. Знаю, что ее потом задержали. В суд на нее я подавать не буду. Мне зашили все раны. Сейчас чувствую себя уже хорошо», — заявила известная актриса.

Как добавила звезда, она считает, что случилась какая-то мистика. Пострадать в собственный день рождения – это надо умудриться.

Кстати, место происшествия актриса покинула самостоятельно. Она сразу же направилась к своему доктору Теймуру Кулиеву, который в этот момент находился на даче. Именно он и помог Ренате.

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Тэги:

МоскваПрограмма "Ты не поверишь!"Рената Литвинова
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Рената Литвинова не будет подавать в суд на сбившую ее автомобилистку
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