«Была совершенно трезвая»: Литвинова прокомментировала аварию в Москве

Сегодня, 12 января, актрисе театра и кино Ренате Литвиновой исполнилось 53 года. Но на этот раз день рождения оказался не таким уж светлым праздником.

Народная артистка России стала жертвой ДТП. На пешеходном переходе ее сбила несущаяся на высокой скорости машина. По словам пострадавшей, вопреки правилам дорожного движения, автомобиль даже не собирался останавливаться.

больше по теме Литвинова в элегантном комбинезоне пришла на показ итальянского дизайнера Актриса заявила, что атмосфера мероприятия унесла ее назад в молодость.

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» — всем, кто переживал — со мной уже все хорошо», — заявила именинница.

Телеведущая поведала, что ей уже оказали необходимую медицинскую помощь. Больше всего пострадало лицо — пришлось зашивать подбородок.

Также Литвинова опровергла слова журналистов о том, что она якобы пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Актриса утверждает, что направлялась в салон красоты после утренней пробежки.