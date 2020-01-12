«Была совершенно трезвая»: Литвинова прокомментировала аварию в Москве

Народная артистка России стала жертвой ДТП. На пешеходном переходе ее сбила несущаяся на высокой скорости машина. По словам пострадавшей, вопреки правилам дорожного движения, автомобиль даже не собирался останавливаться.
«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…» — всем, кто переживал — со мной уже все хорошо», — заявила именинница.
Телеведущая поведала, что ей уже оказали необходимую медицинскую помощь. Больше всего пострадало лицо — пришлось зашивать подбородок.
Также Литвинова опровергла слова журналистов о том, что она якобы пребывала в состоянии алкогольного опьянения. Актриса утверждает, что направлялась в салон красоты после утренней пробежки.
«Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения» — иронично добавила звезда.