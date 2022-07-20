Жена Джигана позавидует: Севастьянова в белоснежном бикини из треугольников сразила пляж безупречной фигурой

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она посвятила свою жизнь спорту. В ее копилке большое количество наград, включая олимпийское золото.
Однако именно после Игр в Лондоне она решила завершить свою карьеру. Теперь спортсменка много путешествует и даже снимается в шоу. В этом году она оказалась в проекте «Звезды в Африке».
Не так давно Каролина уехала в Монако. Она отдыхает со своим возлюбленным, который не любит публичность. Однако спортсменка часто делится пикантными фото. Она продолжает тренироваться, так как поддерживает форму.
Примечательно, что вечерами Севастьянова облачается в вечерние наряды. Она любит платья с декольте и разрезами. На этот раз гимнастка решила поделиться пляжными фото. С собой она взяла множество купальников.
На шезлонге Каролина позировала в белом мини-бикини из треугольников. Она подчеркнула свой бронзовый загар. При этом чемпионка оголила декольте и свой пресс.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина. Многие осыпали ее комплиментами. Некоторые отметили, что ее фигуре позавидует даже жена Джигана Оксана Самойлова, которая славится своими формами.
«Какая красотка», «Вы всегда бесподобны», «Белый купальник — лучший выбор», «Так выглядят русалки», «До чего хороша», «Ну так нельзя! Слишком красивая», «Пляж покорила», «Рядом с вами все блекнет», — стали писать подписчики.