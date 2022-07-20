Жена Джигана позавидует: Севастьянова в белоснежном бикини из треугольников сразила пляж безупречной фигурой

Примечательно, что вечерами Севастьянова облачается в вечерние наряды. Она любит платья с декольте и разрезами. На этот раз гимнастка решила поделиться пляжными фото. С собой она взяла множество купальников.

На шезлонге Каролина позировала в белом мини-бикини из треугольников. Она подчеркнула свой бронзовый загар. При этом чемпионка оголила декольте и свой пресс.