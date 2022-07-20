Богини не носят пуш-ап: Севастьянова в крохотном бикини грациозно выставила свои точеные формы к солнцу

Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Она много лет посвятила спорту, ездила на соревнования и приносила домой награды.

Теперь Каролина продолжает тренироваться, но ездит лишь на отдых. Однако в этом году своей растяжкой она успела похвастаться в шоу «Звезды в Африке».