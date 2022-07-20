Богини не носят пуш-ап: Севастьянова в крохотном бикини грациозно выставила свои точеные формы к солнцу

Каролина Севастьянова является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Она много лет посвятила спорту, ездила на соревнования и приносила домой награды.
Теперь Каролина продолжает тренироваться, но ездит лишь на отдых. Однако в этом году своей растяжкой она успела похвастаться в шоу «Звезды в Африке».
Вот уже несколько месяцев Севастьянова находится в Монако. Она проводит время с возлюбленным. Однако в соцсетях гимнастка делится кадрами, на которых позирует в вечерних платьях или юбках, которые подчеркивают ее формы.
На этот раз Каролина опубликовала пляжное фото. Она похвасталась точеной фигурой, грациозно позируя в мини-бикини на шезлонге. Купальник с принтом под зебру едва прикрыл ее прелести.
Она оголила плоский живот и округлые бедра на камеру. Севастьянова успела загореть и продемонстрировала бронзовый загар.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами гимнастку. Многие признались, что она лишила их дара речи своей красотой. Каролина отказалась от пуш-ап, предпочитая естественность.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Какой классный купальник», «Ой, вы прям нимфа», «Зебра с изящной фигуркой», «Как можно быть такой идеальной?», «Нет слов! Ваша фигуру сводит с ума», «Ох, ну вы поражаете воображение», «Фигура бомбическая», — прокомментировали кадр пользователи Сети.