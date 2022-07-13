«Это любовь»: Севастьянова в топе на тесемках и юбке-рыбке сразила точеными изгибами фигуры

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она много лет строила карьеру в спорте. Ей удалось завоевать множество престижных наград, в том числе олимпийское золото.
Однако после Игр в Лондоне она предпочла завершить карьеру. Примечательно, что даже годы спустя экс-гимнастка держит себя в форме.
Вот уже несколько месяцев Каролина находится в Монако. Она ведет беззаботный образ жизни. Вместе с возлюбленным спортсменка отдыхает на вилле. Она то красуется в бикини у бассейна, то наряжает для ужина в дорогом ресторане. Каждый раз ее образы максимально женственные.
На этот раз Каролина решила выйти на променад в одном из самых модных комплектов сезона. Она щегольнула в топе с тесемками и юбке-рыбке цвета изумруда.
Трикотажный наряд в облипку подчеркнул все ее изгибы фигуры. Босоножки на шпильке визуально сделали ее ноги еще длиннее. Севастьянова продемонстрировала идеальную талию.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
«Изумрудный цвет – это любовь», – заявила она.
Поклонники были сражены тем, как выглядит экс-гимнастка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красивая девушка! Слов нет», «Русалка с ногами», «Вы само совершенство», «Такую встретишь и обомлеешь», «Ну прелесть, ножки точеные, талия осиная», «Как налюбоваться», «Фигурка бесподобная», — стали писать подписчики.