«Это любовь»: Севастьянова в топе на тесемках и юбке-рыбке сразила точеными изгибами фигуры

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она много лет строила карьеру в спорте. Ей удалось завоевать множество престижных наград, в том числе олимпийское золото.

Однако после Игр в Лондоне она предпочла завершить карьеру. Примечательно, что даже годы спустя экс-гимнастка держит себя в форме.