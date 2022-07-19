Само совершенство: Севастьянова в прозрачной тунике сверкнула точеной фигурой на пляже

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она выступала на соревнованиях по художественной гимнастике и добилась большого успеха.
На Играх в Лондоне спортсменка завоевала олимпийское золото. Теперь она наслаждается жизнь, много путешествует и порой снимается в телевизионных проектах.
Примечательно, что Каролина несколько месяцев назад уехала в Монако. Она устроила себе продолжительный отпуск.
Брюнетка то красуется в мини-бикини, то облачается в вечерние платья, чтобы отправится в фешенебельный ресторан. В свои 27 лет она продолжает хвастаться стройностью и растяжкой.
На этот раз Каролина поделилась пляжным фото. Она облачилась в прозрачную тунику и мини-бикини из треугольников оранжевого цвета.
Бывшая гимнастка позировала на пляже, демонстрируя плоский живо и изящные ноги. Севастьянова успела загореть. На ее голове красовалась шляпа, а также она взяла солнцезащитные очки.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
«Середина лета», – подметила она.
Поклонники были сражены тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, этим летом на море отдыхают Ксения Бородина, Лера Кудрявцева и другие селебрити.
«Ну просто прекрасна», «У вас вообще нет изъянов», «Какая красивая», «Ну фигурка бомбическая», «Ах, что за ножки», «Пробуждаете зависть», — прокомментировали пост подписчики.