Само совершенство: Севастьянова в прозрачной тунике сверкнула точеной фигурой на пляже

Гимнастка взбудоражила поклонников своим фото в модном бикини. Она не скрыла свои прелести.
Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она выступала на соревнованиях по художественной гимнастике и добилась большого успеха.

На Играх в Лондоне спортсменка завоевала олимпийское золото. Теперь она наслаждается жизнь, много  путешествует и порой снимается в телевизионных проектах.

Примечательно, что Каролина несколько месяцев назад уехала в Монако. Она устроила себе продолжительный отпуск.

Брюнетка то красуется в мини-бикини, то облачается в вечерние платья, чтобы отправится в фешенебельный ресторан. В свои 27 лет она продолжает хвастаться стройностью и растяжкой.

На этот раз Каролина поделилась пляжным фото. Она облачилась в прозрачную тунику и мини-бикини из треугольников оранжевого цвета.

Бывшая гимнастка позировала на пляже, демонстрируя плоский живо и изящные ноги. Севастьянова успела загореть. На ее голове красовалась шляпа, а также она взяла солнцезащитные очки.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

«Середина лета», – подметила она.

Поклонники  были сражены тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, этим летом на море отдыхают Ксения Бородина, Лера Кудрявцева и другие селебрити.

«Ну просто прекрасна», «У вас вообще нет изъянов», «Какая красивая», «Ну фигурка бомбическая», «Ах, что за ножки», «Пробуждаете зависть», — прокомментировали пост подписчики.

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