Само совершенство: Севастьянова в прозрачной тунике сверкнула точеной фигурой на пляже

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. Она выступала на соревнованиях по художественной гимнастике и добилась большого успеха.

На Играх в Лондоне спортсменка завоевала олимпийское золото. Теперь она наслаждается жизнь, много путешествует и порой снимается в телевизионных проектах.