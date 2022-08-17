«Юбка оказалась на ушах»: Бузова в коротком платье упала с Погребняк на льду, обнажив свои прелести (видео)

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не так давно отметила 18-летие своей карьеры. При этом артистка также регулярно дает концерты и играет в театре.

Этим летом Ольга ездила на съемки в Африку. А недавно она решила устроить себе отпуск. Звезда провела время в Сочи, где несколько дней путешествовала в горах.