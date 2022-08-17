«Юбка оказалась на ушах»: Бузова в коротком платье упала с Погребняк на льду, обнажив свои прелести (видео)

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она не так давно отметила 18-летие своей карьеры. При этом артистка также регулярно дает концерты и играет в театре.
Этим летом Ольга ездила на съемки в Африку. А недавно она решила устроить себе отпуск. Звезда провела время в Сочи, где несколько дней путешествовала в горах.
На днях Ольга вернулась в Москву. Она сразу отправилась на праздник к подруге. Для такого случая телеведущая выбрала черное мини-платье с прозрачными вставками. Лук дополнили белые мюли. Она была рада повидаться с Марией Погребняк. А после вечеринки они решили покататься на фигурных коньках.
Год назад Ольга участвовала в шоу «Ледниковый период». Тогда она смогла дойти до финала. Телеведущая решила дать урок подруге, но они вместе рухнули на лед. Юбка у артистки задралась, поэтому она засветила бедра и свое нижнее белье. Бузова даже не смутилась. Она стала смеяться вместе с Марией.
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«Коротко о моем первом дне в Москве», — написала звезда.
Поклонники не поверили, что видео было случайным. Многие осудили Ольгу за откровенные кадры. «Оля даже падает красиво!», «Совсем не постанова», «Вот что значит настоящая подруга, даже неожиданно оголившийся орешек прикроет собой», «Юбка оказалась на ушах», — прокомментировали пост подписчики.