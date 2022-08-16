«Привет, Москва»: Бузова в черном платье «школьницы» и белых мюлях похвасталась лифтолуком

Ольга Бузова продолжает строить карьеру на телевидении. Не так давно она снялась в новом сезоне шоу «Звезды в Африке». Телеведущая также не перестает давать концерты. Она не скрывает, что зарабатывает миллионы рублей, но артистка помогает родным, поэтому порой экономит даже на нарядах.
Недавно Ольга устроила себе отпуск. Она решила провести время в Сочи в одиночестве. Телеведущая посетила свою любимую баню, а потом на вертолете отправилась в горы. Примечательно, что она перестала выходить на связь. Только на 4-й день артистка решила сообщить, что с ней все в порядке. Она увидела озеро Кардывач и другие живописные места.
А 16 августа Ольга уже оказалась в Москве. Она решила похвастаться своим образом. Телеведущая облачилась в черное мини-платье в стиле школьниц и белые мюли на каблуке. Она собрала волосы в высокий пучок и оставила пряди у лица. Макияж с акцентом на губы завершил ее повседневный образ.
«Привет, Москва! Я скучала», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она постройнела и похорошела.