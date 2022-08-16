«Привет, Москва»: Бузова в черном платье «школьницы» и белых мюлях похвасталась лифтолуком

А 16 августа Ольга уже оказалась в Москве. Она решила похвастаться своим образом. Телеведущая облачилась в черное мини-платье в стиле школьниц и белые мюли на каблуке. Она собрала волосы в высокий пучок и оставила пряди у лица. Макияж с акцентом на губы завершил ее повседневный образ.

«Привет, Москва! Я скучала», – заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она постройнела и похорошела.