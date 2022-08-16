Ольга Бузова спустя три дня нашлась в горах

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она покинула шоу «Дом-2», но теперь ведет новые передачи. Также артистка продолжает выступать как певица.
После расставания с Давой она выпустила несколько треков, а вот о личной жизни телеведущая больше не рассказывает. Она также стала чаще отдыхать.
Недавно Ольга отправилась в Сочи. На популярном курорте артистка уже знает все пафосные места и может попасть в баню, где все расписано на месяцев вперед, без очереди.
Но на этот раз артистка захотела отправится в горы. На вертолете она отправилась в сторону Кавказского государственного природного заповедника. Когда Бузова перестала выходить на связь, ее фанаты были встревожены.
Три дня она не появлялась в соцсетях. Однако работники отеля сообщили, что вертолет вернулся на базу, а артистка уже находится в своем номере. И на четвертый день она сама решила успокоить поклонников. При этом телеведущая сохранила интригу и подробности поездки утаила.
«Мои хорошие, я вернулась! У меня все великолепно. Все, что произошло в горах, останется в моей памяти навсегда. Я счастлива, я вас люблю», — написала звезда.
Как оказалось, она побывала на озере Кардывач. По ее словам, это было одно из мест, где была остановка.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды