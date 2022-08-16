Ольга Бузова спустя три дня нашлась в горах

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она покинула шоу «Дом-2», но теперь ведет новые передачи. Также артистка продолжает выступать как певица.

После расставания с Давой она выпустила несколько треков, а вот о личной жизни телеведущая больше не рассказывает. Она также стала чаще отдыхать.