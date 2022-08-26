«Вот это вид»: звезда «Акушерки» Ирина Пегова в мокром купальнике блеснула упругими бедрами на отдыхе

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру в кино. Она работала со многими выдающимися артистами. Не так давно Ирина снялась вместе с Дмитрием Нагиевым.

Зрители также не раз ее видели в телевизионных шоу. Она стала победительницей одного из сезонов «Танцев со звездами». А за последний год звезда постройнела.