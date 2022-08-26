«Вот это вид»: звезда «Акушерки» Ирина Пегова в мокром купальнике блеснула упругими бедрами на отдыхе

Ирина Пегова уже много лет строит карьеру в кино. Она работала со многими выдающимися артистами. Не так давно Ирина снялась вместе с Дмитрием Нагиевым.
Зрители также не раз ее видели в телевизионных шоу. Она стала победительницей одного из сезонов «Танцев со звездами». А за последний год звезда постройнела.
Этим летом даже свой день рождения Ирина отметила на съемках. Она не перестает удивлять поклонников новыми образами. Но в августе актриса уехала в долгожданный отпуск, который решила провести на Кипре с дочкой Татьяной. Она демонстрирует струящиеся платья и комбинезоны. А порой Пегова делится кадрами, на которых щеголяет в купальнике.
На этот раз артистка в ультрамариновом слитном купальнике искупалась в море. Ее запечатлели с необычного ракурса. Ирина блеснула изящными изгибами фигуры и упругими бедрами. Она показала свои формы во всей красе. Звезда сериала «Акушерка» решила не скрывать то, в какой форме находится к концу лета.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Пегова в 44 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Русалочка», «Как вы похудели», «Ох, отличный вид», «Фигурка просто роскошная», «Ох, вот это вид», «Ирина, вы прям стройняшка», «Какое преображение», «Ракурс просто сражает», «Синий вам так идет», — стали писать подписчики.