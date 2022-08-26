Словно из сказки: Ирина Пегова в романтичном платье цвета мандарина вышла на променад на Кипре

25 августа Пегова выложила кадры, на которых была запечатлена на прогулке. Она прошлась по улочкам курортного города в платье цвета мандарина с рукавами-фонариками. Наряд дополнили босоножки с завязками, сумка-шоппер и бант, который был в волосах. Актриса продефилировала по пустой улице.

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