Словно из сказки: Ирина Пегова в романтичном платье цвета мандарина вышла на променад на Кипре

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Она прославилась благодаря ролям в таких картинах, как «Акушерка», «Пассажирка», «Зоя». Также актриса не раз участвовала в съемках телевизионных проектов. В 2015 году она победила в шоу «Танцы со звезда». А два года назад зрители за ней наблюдали в «Ледниковом периоде».
Этим летом Ирина также много снималась. Она примеряла женственные наряды на съемках. А в августе актриса уехала в долгожданный отпуск. Она теперь делится кадрами с Кипра, где проводит время с дочкой Татьяной. Артистка позирует то в комбинезоне, то в струящихся платьях. На отдыхе от макияжа она предпочитает отказываться.
25 августа Пегова выложила кадры, на которых была запечатлена на прогулке. Она прошлась по улочкам курортного города в платье цвета мандарина с рукавами-фонариками. Наряд дополнили босоножки с завязками, сумка-шоппер и бант, который был в волосах. Актриса продефилировала по пустой улице.
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Поклонники пришли в восторг от сказочного образа Ирины. Многие стали писать ей комплименты. «Вам невероятно идет огненной-красный цвет», «Ну, ослепительная красотка!», «Глаз не отвести, Ирочка! Вы неповторимы!», «Какая красотка! Вас и не узнать», «Это просто бесподобно», «Прям сказочная леди», — стали писать подписчики.