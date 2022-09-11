Веселая мама и счастливые дети: Гарри Галкин сделал селфи с Аллой Пугачевой и сестрой Лизой на Красной площади

На этот раз Пугачева впервые взяла Лизу и Гарри на прогулку в центр Москвы. Они увидели, как народ отмечает День города. Певица привела детей прямо на Красную площадь. Она облачилась в узкие джинсы, тунику и белое пальто. Наряд дополнили кожаные лоферы. Рядом с ней были малыши, которые заметно выросли за лето.

Лиза облачилась в черную мини-юбку и косуху лимонного цвета. Не менее ярко выглядел ее брат Гарри, который предстал в горчичной ветровке.

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