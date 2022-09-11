Веселая мама и счастливые дети: Гарри Галкин сделал селфи с Аллой Пугачевой и сестрой Лизой на Красной площади

Алла Пугачева давно стала легендарной исполнительницей. Она уже несколько лет не дает концерты, предпочитая посвящать себя семье. Артистка растит двойняшек Лизу и Гарри, которым скоро исполнится по 9 лет. В этом году Примадонна и Максим Галкин свозили детей в Израиль, а потом в Юрмалу.
К началу осени Пугачева вернулась в Россию. Она не скрывает, что немного сожалела о том, что ее отпуск подошел к концу. Но певица исполнила обещание и отвела отвела наследников в школу 1 сентября. Пока Галкин находится на гастролях в Новой Зеландии она не сидит на одном месте. Артистка ходит в гости, посещает театры и устраивает шопинг.
На этот раз Пугачева впервые взяла Лизу и Гарри на прогулку в центр Москвы. Они увидели, как народ отмечает День города. Певица привела детей прямо на Красную площадь. Она облачилась в узкие джинсы, тунику и белое пальто. Наряд дополнили кожаные лоферы. Рядом с ней были малыши, которые заметно выросли за лето.
Лиза облачилась в черную мини-юбку и косуху лимонного цвета. Не менее ярко выглядел ее брат Гарри, который предстал в горчичной ветровке.
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Примечательно, что обычно в такие моменты Галкин делает видео, но так как он находится за пределами страны, камеры в руки взял его сын Гарри сделал селфи с сестрой и мамой. В кадр попал друг Пугачевой Игорь Гуляев, а также девушка, которая, возможно, является няней.
Фото получилось настолько солнечным, что восхитило пользователей Сети. Многие отметили, что певица улыбается. Ее дети тоже счастливы.
Алла Пугачева с детьми и Игорь Гуляев. Фото: соцсети