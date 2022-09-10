Подчеркнула изящные щиколотки: Пугачева в укороченных джинсах скинни и пальто цвета молока отметилась на шопинге

Алла Пугачева не так давно вернулась в Россию. Артистка в этом году решилась на большое путешествие. Она не скрывает, что хорошо провела время в отпуске с семьей.

Примадонна посетила Израиль, а затем Юрмалу, где не только гуляла с детьми Лизой и Гарри, но и повидалась с друзьями. Она лишь в конце лета приехала в Москву.