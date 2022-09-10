Подчеркнула изящные щиколотки: Пугачева в укороченных джинсах скинни и пальто цвета молока отметилась на шопинге

Алла Пугачева не так давно вернулась в Россию. Артистка в этом году решилась на большое путешествие. Она не скрывает, что хорошо провела время в отпуске с семьей.
Примадонна посетила Израиль, а затем Юрмалу, где не только гуляла с детьми Лизой и Гарри, но и повидалась с друзьями. Она лишь в конце лета приехала в Москву.
На этот раз Пугачева приехал без мужа Максима Галкина, который продолжает находиться в большом гастрольном туре. Он уже выступил в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Тем временем певица не скучает. Она отвела двойняшек в школу 1 сентября. А также артистка посещает театры и ходит в гости.
На этот раз Примадонна снова посетила бутик дизайнера Игоря Гуляева. Она отметилась в узких укороченных джинсах скинни голубого оттенка, черной тунике и коротком пальто молочного цвета. Образ дополнили белые лофиеры и очки с круглой оправой. Певица выпрямила волосы, визуально вытянув силуэт. Артистка встретила друга продюсера Бориса Рубиновского.
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Алла Пугачева и Борис Рубиновский. Фото: соцсети звезды
«Встретились у нашего дорогого друга Гуляева с великой Аллой Пугачевой! Обожаю», – заявил Борис.
Поклонники восхитились тем, как выглядит 73-летняя артистка. Многие осыпали ее комплиментами. Наряд выгодно подчеркнул ее стройные ноги и изящные щиколотки.