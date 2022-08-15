Батут, ринг, мама в костюме сумоиста: Барановская устроила праздник для младшего сына возле своей виллы

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она рассталась с Андреем Аршавиным, когда у нее уже было трое детей. Юлия не стала опускать руки и смогла построить успешную карьеру.
Она не скрывает, что ей было тяжело. Теперь бывшая возлюбленная футболиста ведет несколько передач. Она также много путешествует и ведет концерты.
Примечательно, что Юлия на днях снова стала выходить на связь. Она сводила старшего сына Артема и дочку Яну на футбол. Телеведущая в белом платье-жакете восхитила поклонников своей элегантностью.
А 14 августа она отпраздновала день рождения младшего сына Арсения, которому исполнилось 10 лет. В честь этого события звезда собрала друзей.
Барановская устроила все на своей вилле. Во дворе были установлены батуты и даже ринг. Сама телеведущая примерила надувной костюм сумоиста. Она не побоялась устроить спарринг. За ней наблюдали гости. Именинник также смог повеселится с юными гостями, принять участие в конкурсах и задуть свечи на торте.
Поклонники восхитились тем, как Юля умеет веселится и не боится быть смешной. Многие отметили, что она знает толк в праздниках для детей.
Юлия Барановская. Фото: соцсети звезды