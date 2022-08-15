Батут, ринг, мама в костюме сумоиста: Барановская устроила праздник для младшего сына возле своей виллы

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. Она рассталась с Андреем Аршавиным, когда у нее уже было трое детей. Юлия не стала опускать руки и смогла построить успешную карьеру.

Она не скрывает, что ей было тяжело. Теперь бывшая возлюбленная футболиста ведет несколько передач. Она также много путешествует и ведет концерты.