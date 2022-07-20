«Твой цветочек»: Клава Кока в юбке с разрезами на бедрах засветила прелести фигуры на публике

Клава Кока является известной исполнительницей. За последние годы она обрела большую популярность и записала треки с Нилетто и Александром Реввой. Этим летом певица много гастролирует.

Она давала концерты в Турции и успела блеснуть на стадионе с Сергеем Жуковым, который собрал полные трибуны зрителей.