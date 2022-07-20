«Твой цветочек»: Клава Кока в юбке с разрезами на бедрах засветила прелести фигуры на публике

Певица в дерзком наряде вышла на улицу. Поклонники были впечатлены увиденным.
Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Клава Кока является известной исполнительницей. За последние годы она обрела большую популярность и записала треки с Нилетто и Александром Реввой. Этим летом певица много гастролирует.

Она давала концерты в Турции и успела блеснуть на стадионе с Сергеем Жуковым, который собрал полные трибуны зрителей.

На днях Клава выступила в родном Екатеринбурге. Она прогулялась по городу в модных брюках и кроп-топе. А вот 19 июля певица решила похвастаться новым образом и песней, которую выпустила этим летом.

Она облачилась в колготки в сетку и мини-юбку с разрезами на талии. Топ в виде бутона и перчатки дополнили дерзкий образ. Она засветила изящные формы, танцуя на улице.

«Твой цветочек», – написала она. 

Поклонники восхитились образом молодой артистки. Многие сравнили ее с Милагрос, которую сыграла Наталья Орейро в сериале «Дикий ангел». 

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«Куда собралась? Красотка», «Клава Кока просто шикарная! Топ!», «Ох, какие формы», «Юбка прям шикарно сидит», «Такой дерзкий наряд, прям Милагрос», «Ну ты умеешь удивлять», — стали писать подписчики.

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