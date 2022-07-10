Словно кукла ожила: Клава Кока в мини-юбке цвета Барби и пушистой накидке щегольнула в Геленджике

Клава Кока является известной исполнительницей. В последнее время армия ее поклонников только растет. Певица в начале года записала трек с Александром Реввой.
А теперь она готовится к дуэту с Мари Краймбрери. В свои 25 лет артистка любит экспериментировать с образами. Недавно она выступила на стадионе с Сергеем Жуковым, представ в мини-юбке.
А начало июля Клава провела в Турции. Она устроила гастроли, но смогла немного отдохнуть. Для выступлений на курорте певица выбирала смелые наряд с шортами и пайетками. Но теперь она приехала в Геленджик. Перед местной публикой артистка также решила пройтись в актуальном наряже.
Кока облачилась в топ и мини-юбку цвета Барби. Наряд подчеркнул ее точеные формы. А на плечи блондинка накинула меховую накидку.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Я на сцену! Зацените стилек! На улице +25, а я в мехах! А-ха-ха», – написала звезда.
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Поклонники отметили, что ей идет кукольный наряд. Многие осыпали комплиментами. «Ну какая красивая», «Выглядишь потрясающе», «Хорошенькая такая», «Мини-юбка прям в самый раз», «Кукольная фигурка», — стали писать пользователи Сети.