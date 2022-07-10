Словно кукла ожила: Клава Кока в мини-юбке цвета Барби и пушистой накидке щегольнула в Геленджике

Клава Кока является известной исполнительницей. В последнее время армия ее поклонников только растет. Певица в начале года записала трек с Александром Реввой.

А теперь она готовится к дуэту с Мари Краймбрери. В свои 25 лет артистка любит экспериментировать с образами. Недавно она выступила на стадионе с Сергеем Жуковым, представ в мини-юбке.