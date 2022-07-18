Клава Кока в кроп-топе и трендовых брюках щегольнула в родном Екатеринбурге

Клава Кока является известной молодой исполнительницей. За последние пять лет она смогла стать одной из самых известных певиц в стране.
Блондинка выпускает несколько хитов в год, поет в дуэте с Александром Реввой и Нилетто. Примечательно, что на этот раз звезда решила устроить гастроли. Она уже выступала в Турции, а теперь оказалась в родном городе.
Клава славится не только своим вокалом, но и яркими образами. Она носит мини-юбки, корсеты и вечерние платья. Порой артистка позволяет себе и более дерзкие луки.
Она вышла на прогулку в белом кроп-топе и рубашке оверсайз, а также брюках-шароварах цвета «мокрый асфальт». Кока сделала акцент на своей тонкой талии. Она устроила променад по знакомым улочкам.
«Всем доброе утро! Я уже добралась до своего родного города Екатеринбурга. Встречает солнышко. Сегодня вечером концерт в Каменск-Уральском, жду нашей встречи! Очень», — написала звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. А концерт артистки прошел с аншлагом. «Ну до чего красивая», «Вы словно сошли со страниц глянца», «Самая стильная девушка на эстраде», «Ох, какая солнечная», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды