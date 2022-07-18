Клава Кока в кроп-топе и трендовых брюках щегольнула в родном Екатеринбурге

Клава Кока является известной молодой исполнительницей. За последние пять лет она смогла стать одной из самых известных певиц в стране.

Блондинка выпускает несколько хитов в год, поет в дуэте с Александром Реввой и Нилетто. Примечательно, что на этот раз звезда решила устроить гастроли. Она уже выступала в Турции, а теперь оказалась в родном городе.