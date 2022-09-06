Трусики засветила: Севастьянова в леопардовом платье макси блеснула точеными формами в Сен-Тропе

А вот 6 сентября Каролина оказалась в Сен-Тропе. Она совершила маленькое путешествие. На этот раз гимнастка облачилась в леопардовое невесомое платье макси, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. Она засветила нижнее белье на публике. Севастьянова грациозно позировала на камеру. Она распустила длинные локоны и сделала макияж с акцентом на глаза.

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