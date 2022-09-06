Трусики засветила: Севастьянова в леопардовом платье макси блеснула точеными формами в Сен-Тропе

Каролина Севастьянова является одной из самых известных российских спортсменок. Ей удалось снискать любовь публики. Она завоевала множество наград на соревнованиях по художественной гимнастике. В копилке чемпионки есть и олимпийское золото. Однако после завершения карьеры она стала посвящать время путешествиям.
Примечательно, что в этом году Севастьянова снялась в шоу «Звезды в Африке». Недавно стало известно, что она снова приняла участие в новом сезоне проекта. При этом спортсменка успела отдохнуть в Монако, где часто щеголяла в вечерних нарядах и демонстрировала фигуру в бикини на пляже.
А вот 6 сентября Каролина оказалась в Сен-Тропе. Она совершила маленькое путешествие. На этот раз гимнастка облачилась в леопардовое невесомое платье макси, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. Она засветила нижнее белье на публике. Севастьянова грациозно позировала на камеру. Она распустила длинные локоны и сделала макияж с акцентом на глаза.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали комплиментами Каролину. «Невероятно изящная! Королева красоты», «Очень милая», «Ох, как это красиво», «Фигурка просто безупречная», «Ну что за ножки», «Каролина, у вас трусики видно», «Смотришься как богиня», — стали писать подписчики.