«Хороша»: Севастьянова в черном платье не по размеру обнажила «ложбинку греха» на камеру

Каролина Севастьянова уже много лет является одной из ярких персон в спорте. Она была художественной гимнасткой и завоевала множество наград. Ей удалось стать олимпийской чемпионкой. Но уже около восьми лет она предпочитает путешествовать, а тренируется только ради своего удовольствия.
Этим летом Севастьянова отдыхает в Монако. Она часто делится пляжными кадрами. Гимнастка щеголяет в мини-бикини, демонстрируя точеные формы. Также она почти каждый вечер посещает рестораны. Спортсменка облачается в наряды, которые подчеркивают ее фигуру. Накануне она предстала в пышном платье с корсетом.
А вот 22 августа Каролина провела день в СПА. Лишь вечером она нарядилась в черное платье-сорочку. но наряд не по размеру обнажил ее округлую грудь. Гимнастка продемонстрировала ложбинку. При этом она распустила волосы и сделала нежный макияж. Севастьянова выложила видео в соцсети. Кадры взбудоражили публику.
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Поклонники осыпали комплиментами чемпионку. Многие отметили, что она выглядит лучше топовых моделей. «Какая вы красавица», «Вам нужно на подиум», «Какое богатство у вас», «Хороша», «Платье подчеркнуло нужно», «Взгляд падает на декольте», «Ложбинка греха сшибает с ног», — стали писать подписчики.