«Хороша»: Севастьянова в черном платье не по размеру обнажила «ложбинку греха» на камеру

А вот 22 августа Каролина провела день в СПА. Лишь вечером она нарядилась в черное платье-сорочку. но наряд не по размеру обнажил ее округлую грудь. Гимнастка продемонстрировала ложбинку. При этом она распустила волосы и сделала нежный макияж. Севастьянова выложила видео в соцсети. Кадры взбудоражили публику.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».