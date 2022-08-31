«Стринги-то натянула»: Севастьянова в белоснежном мини-бикини оголила свои прелести в уборной

Каролина Севастьянова все детство и юность посвятила спорту. Она стала художественной гимнасткой. Примечательно, что ей удалось завоевать множество наград, а когда в руках у спортсменки оказалось олимпийское золото, она завершила карьеру. Теперь она много путешествует и даже приняла участие в съемках 3 сезона шоу «Звезды в Африке».
Этим летом Каролина находилась в Монако. Она посещала рестораны со своим бойфрендом и каждый раз демонстрировала роскошные вечерние платья. Гимнастка привыкла подчеркивать достоинства фигуры. Также она красовалась у бассейна в купальнике. Севастьянова продолжает держать себя в форме, вызывая зависть у многих девушек.
А вот 31 августа, уже после съемок в Африке, она решила выложить пикантное видео. Каролина позировала в белоснежном мини-бикини в уборной. Она подчеркнула точеную фигуру и бронзовый загар. Гимнастка сразила поклонников своим прессом и изящными ногами. При этом на ней не было макияжа.
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На этот раз поклонники едва нашли слова. Многие осыпали комплиментами спортсменку. Севастьянова изумила их своей безупречной фигурой.
«Вообще нет лишнего веса! Какая красотка», «Ноги такие длинные», «Стринги-то натянула», «Тут прекрасно все», «Белый купальник на вас сидит шикарно», «Ну что за нимфа», — стали писать подписчики.