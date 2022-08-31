«Стринги-то натянула»: Севастьянова в белоснежном мини-бикини оголила свои прелести в уборной

А вот 31 августа, уже после съемок в Африке, она решила выложить пикантное видео. Каролина позировала в белоснежном мини-бикини в уборной. Она подчеркнула точеную фигуру и бронзовый загар. Гимнастка сразила поклонников своим прессом и изящными ногами. При этом на ней не было макияжа.

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