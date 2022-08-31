И никакого пуш-ап: Севастьянова в идеальном черном платье обнажила роскошное декольте и изящные ноги

Каролина Севастьянова давно покинула спорт. Она успела проявить себя в спорте, завоевав большое количество наград. А когда ей удалось стать олимпийской чемпионкой, она решила завершить карьеру.
Теперь она иногда появляется на телевидении, посещает светские рауты и много путешествует. Ей удается восхищать публику своей внешностью.
В этом году Севастьянова улетела в Монако. Она регулярно делится кадрами, на которых дефилирует в роскошных нарядах. Также спортсменка загорает и купается. Она без стеснения позирует в купальниках. Каролина продолжает себя держать в форме. Она обладает пластичностью, которой сразила участниц шоу «Звезды в Африке» в этом году.
А вот накануне Каролина вышла в свет. Она поделилась кадрами, на которых предстала в черном мини-платье. Лаконичный наряд позволил ей обнажить роскошное декольте. Она распустила волосы, позируя на камеру. Наряд также подчеркнул ее стройные ноги. Севастьянова провела время в фешенебельном ресторане.
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Примечательно, что поклонники пришли в восторг от того, как выглядит гимнастка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая неземная», «Вот что значит, когда платье идеальное», «Такие стройные ножки», «Просто очаровала своим взглядом», «Ох, какая вы красотка», «И пуш-ап не надо», «Натуральная красота», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды