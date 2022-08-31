И никакого пуш-ап: Севастьянова в идеальном черном платье обнажила роскошное декольте и изящные ноги

Каролина Севастьянова давно покинула спорт. Она успела проявить себя в спорте, завоевав большое количество наград. А когда ей удалось стать олимпийской чемпионкой, она решила завершить карьеру.

Теперь она иногда появляется на телевидении, посещает светские рауты и много путешествует. Ей удается восхищать публику своей внешностью.